ليبيا – قال مدير مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض كامل التلوع إن الوباء يتفاقم داخل مدينة كاباو، معلنًا أن المدينة “موبوءة”، ما يلزم معه اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية لاحتواء الوضع ومنع انتشاره للمناطق المجاورة.

التلوع وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، أشار إلى قيام فريق طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة الذي أطلقته بلدية كاباو؛ نظرًا لتفاقم الوضع الوبائي مؤخرًا وازدياد حالات الإصابة بمرض كوفيد 19، مع تزايد عدد الوفيات؛ حيث كلف مدير المركز فريق أطباء مكتب الطوارئ مع تزويدهم بما هو متوفر بالمركز من متطلبات القيام بهذه المهمة إلى جانب ما قدمته منظمة اليونيسف بتوريد بعض الاحتياجات لتغطية النقص الذي تعاني منه البلدية.

وبحسب البيان وصل الفريق الطبي لمدينة كاباو يوم الخميس الماضي وباشر حملته فور وصوله بزيارة المستشفى ومركز العزل ومركز الفلترة، للوقوف على الوضع وما يعانيه مركز العزل من نقص بالإمكانيات والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأشار التلوع إلى أن فريق الطوارئ باشر في اليوم التالي بإطلاق حملة مسح عشوائي للمواطنين واستمرت الحملة لمدة يومين متتاليين، وشمل هذا المسح زيارات ميدانية للمنازل لمن تعذر حضورهم لمركز الفلترة، حيث استهدفت الحملة كافة الفئات العمرية.

وقام الفريق بالكشف على هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة وإحالة عدد من الحالات التي تحتاج عناصر طبية الى مركز العزل، كما تم الكشف على أكثر من 350 حالة من مختلف الأعمار، ونتج عن عملية المسح العشوائي اكتشاف ما نسبته 11% حالة موجبة، منها حالات تعاني من أعراض تم إحالتها إلى مركز العزل.

ونوه البيان إلى أن نسبة انتشار العدوى بين الفئات العمرية أقل من 18 عامًا تبلغ 45%، أصغرها سنًا 4 سنوات، وبلغت نسبة الإصابة في البالغين 55%، وبلغ عدد الوفيات في الآونة الأخيرة 14 حالة وفاة، آخرها كانت أمس السبت.

التلوع لفت إلى أن الوباء يتفاقم وتعتبر المدينة موبوءة؛ مما يلزم معه اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزارة الحكومة والجهات المعنية لاحتواء الوضع ومنع انتشاره للمناطق المجاورة، وذلك بتوفير الاحتياجات اللازمة للمستشفى ومركز العزل والتركيز على الكوادر الطبية الطبية المساعدة. مؤكدًا على أهمية توفير أجهزة المختبر بحيث يتسنى إجراء تحاليل بصورة سريعة للحد من انتشار العدوى.

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