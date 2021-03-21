الولايات المتحدة – تغلب الأمريكي غرانت داوسون على البرازيلي ليوناردو سانتوس في اللحظات الأخيرة من النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن بطولة “UFC Vegas 22” الفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وأسقط المقاتل الأمريكي خصمه على أرض الحلبة وانهال عليه بوابل من الضربات، وتدخل الحكم بعد أن توقف البرازيلي عن الدفاع عن نفسه، وذلك قبل ثانية فقط من نهاية الجولة الثالثة من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

وحقق غرانت داوسون (27 عاما) انتصاره الخامس على التوالي، والسابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.

بينما مني المخضرم ليوناردو سانتوس (41 عاما) بأول هزيمة له منذ عام 2009 بعد 12 انتصار متتاليا، تخللها تعادل واحد، وهذه الخسارة الخامسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا وتعادل واحد.

المصدر: وكالات

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