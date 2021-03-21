إنجلترا – لا حديث في عالم كرة القدم إلا عن المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وما تحمله من طابع ثأري لنجم “الريدز”، المصري محمد صلاح.

وشهد نهائي نسخة 2017/2018 من البطولة القارية، الذي جمع بين ريال مدريد وليفربول، تسبب قائد الريال، سيرخيو راموس، في خروج صلاح مصابا بعد 20 دقيقة فقط من اللعب.

ورغم أن صلاح لم يتحدث عن غضبه من راموس بعد تعرضه لتلك الإصابة، لكن دائما ما تتخيل الجماهير أن الدولي المصري، لا يستطيع مسامحة المدافع الدولي الإسباني، الذي أضاع عليه أهم مباراة في حياته، إلى جانب أنه تسبب في عدم مشاركته بجاهزية تامة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وعلى عكس صلاح، أكد راموس لوسائل الإعلام بعد تلك المباراة الشهيرة، أنه لم يتعمد إيذاء النجم المصري وإصابته في كتفه، بيد أن جماهير “الريدز” لم تتوقف عن انتقاده.

هل يستعد صلاح للثأر من راموس؟

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع “تويتر”، فيديو لإحدى الحصص التدريبية التي أجراها لاعبو الفريق أمس السبت، وظهر صلاح خلالها وهو يؤدي تدريبات شاقة، حيث كان يقوم بالصعود على لوحة خشبية عالية مستخدما عصوان خشبيتان، وسط تشجيع من زملائه.

وربط بعض من جماهير ليفربول، تدريبات صلاح، بأنها تعد استعدادية لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في السادس من أبريل المقبل.

كما ربط البعض الآخر، تدريبات النجم المصري الشاقة، باستعداده للثأر من راموس.

ويعد الخطأ الذي ارتكبه راموس على صلاح في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا على الملعب الأولمبي في كييف، في 26 مايو 2018، من محطات كرة القدم الأكثر إثارة للجدل في الأعوام الماضية.

وحينها، أمسك راموس باللاعب المصري في منتصف الملعب تقريبا، وأسقطه أرضا، قبل أن يسقط عليه بدوره ويتسبب له بإصابة بالغة على مستوى الكتف، خرج على إثرها صلاح من الملعب باكيا ومتألما.

المصدر: “آس” + مواقع التواصل

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