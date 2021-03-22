أستراليا – أفادت السلطات الأسترالية امس إن الأمطار الغزيرة على طول الساحل الشرقي للبلاد، تسببت بأعنف فيضانات منذ نصف قرن في بعض المناطق، مما أجبر الآلاف على ترك منازلهم.

وأوضحت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، أن هطول الأمطار في أكثر ولايات أستراليا سكانا، ويبلغ عددهم 8 ملايين نسمة، كان أسوأ مما كان متوقعا في باديء الأمر، خاصة في المناطق المنخفضة بشمال غربي سيدني.

وقالت بريجيكليان إن السلطات ربما تطلب من 4 آلاف شخص آخرين إخلاء منازلهم.

وأمرت السلطات الأسترالية السكان في مناطق بشمال غربي مدينة سيدني بإخلاء منازلهم في منتصف الليل، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا، اليوم الأحد، حيث تسببت المياه التي تتحرك بسرعة في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة.

وأغلقت عدة طرق رئيسية في كل أنحاء الولاية، في حين ألغت مدارس كثيرة الدراسة يوم الاثنين.

ووجهت تحذيرات من مخاطر الفيضانات وأوامر بالإخلاء لنحو 13 منطقة في نيو ساوث ويلز، مع ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتزايد الأمطار، مما يشكل خطرا.

المصدر: رويترز

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