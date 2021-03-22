اليمن – أعلن التحالف العربي في اليمن عن تدمير ورش تابعة لحركة “أنصار الله” (الحوثية) في صنعاء، تستخدم لتجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة.

ونقل الإعلام الرسمي السعودي عن التحالف قوله، إن العملية “تهدف لتحييد وتدمير مصادر الهجوم الوشيك وحماية المدنيين من الهجمات العدائية”.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحركة، في محافظة مأرب اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” عن التحالف، تأكيده فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها “الموجع” على الحوثيين.

ولفت إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعرب عن “دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين”.

المصدر: “رويترز” + RT

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