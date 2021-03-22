ليبيا – قال عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الألغام بلجنة 5+5 العسكرية التابعة لحكومة الوفاق محمد الترجمان أمس الأحد إن المرحلة الثانية لإزالة الألغام استؤنفت الخميس الماضي، وشملت المنطقة الممتدة من بويرات الحسون حتى بوابة الخمسين.

الترجمان أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن مهمة اللجنة ستنتهي خلال هذين اليومين، وسيُحال تقرير ما أُنجِز للجنة العسكرية، التي ستحدد بناء عليه موعد فتح الطريق الساحلي.

وأكد أن الطرفين متفقين على أن لا مكان للمرتزقة داخل ليبيا، لافتًا إلى إحالة هذا الطلب بحضور المراقبين الدوليين لمجلس الأمن لإصدار قرار بشأنه، ومطالبة الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا بإخراجهم.

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