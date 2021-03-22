ليبيا – ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي أمس الأحد مع بعض ضباط الحرس البلدي توحيد آليات العمل مع جهاز الحرس البلدي وفروعه.

التومي أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن جهاز الحرس البلدي هو جهاز واحد يخدم جميع ربوع ليبيا، وهو الأداة الضبطية الذي يعول عليها لضبط القانون، وخط الدفاع الأمامي لحماية المواطن وحماية المستهلك.

ونوه وزير الحكم إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات لدعم وتفعيل الجهاز وفروعه بالبلديات، مؤكدًا على ضرورة العمل المشترك بين جهاز الحرس البلدي والمجالس البلدية.

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