ليبيا – قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن عملية تفكيك سلاح الميليشيات عملية معقدة ومركبة، وهي من حيث المبدأ تحظى بإجماع الليبيين والمجتمع الدولي وكل الفاعلين في الملف الليبي.

الحاجي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أنه من الناحية الإجرائية هناك خلاف بشأن مصير أفراد هذه الميليشيات، خصوصًا حول عملية دمجهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية، الأمر الذي قد يعطل تنفيذ هذه الخطوة المعقدة أصلًا التي تتطلب معركة طويلة الأمد لاستكمالها.

وشدد أنه على رئيس الحكومة الجديد أن يضع آليات واضحة للتنفيذ بشأن ملف الميليشيات المسلحة، منها أن يقوم بتطبيق ما جاء في ملحق الترتيبات الأمنية والاستفادة من العمل الذي تقوم به اللجنة المشتركة 5 + 5 أو اعتماد أي خريطة لهذا الملف لحسمه في أقرب الآجال.

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