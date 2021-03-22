روسيا – صعدت الروسية داريا كاساتكينا إلى المركز الـ42 في تصنيف محترفات كرة المضرب الصادر اليوم الاثنين، عقب تتويجها بلقب بطولة سان بطرسبورغ الروسية أمس الأحد.

وكانت كاساتكينا في المركز الـ61 عالميا قبل انطلاق البطولة التي توجت بها بعد انسحاب مواطنتها مارغاريتا غاسباريان من المباراة النهائية بسبب الإصابة عندما كانت النتيجة تشير لتقدم كاساتكينا بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد في المجموعة الثانية، بعد أن حسمت المجموعة الأولى لمصلحتها بنتيجة 6-3.

وهذا اللقب، هو الرابع لكاساتكينا البالغة 23 عاما خلال مسيرتها الاحترافية والثاني هذا الموسم بعد لقب بطولة ملبورن الأسترالية الذي أحرزته في فبراير الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru

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