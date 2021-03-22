ليبيا – علق السياسي أحمد الصويعي على الأنباء الخاصة بترحيل المرتزقة من ليبيا، معتبرًا أن خروج المرتزقة من ليبيا يمثل تحديًا كبيرًا، وبلا شك سيحدُّ من النفوذ التركي والروسي الذي أخذ في التنامي خلال الفترة الأخيرة، ويوطد الاستقرار والسلام في الوطن.

الصويعي أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن ليبيا ذات الموارد الضخمة تعتبر مطمعًا للدول الإقليمية والكبرى ما لم تخرج الدولة من حالة الهشاشة التي تعاني منها منذ عشر سنوات.

ولفت إلى أن إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن صدور أوامر للمرتزقة السوريين في ليبيا بحزم أمتعتهم للعودة للأراضي السورية، والتأكيد على أن مهمة هؤلاء المرتزقة انتهت في ليبيا “لا يمكن التعويل على هذه التصريحات وأخذها على محمل الجد إلا عند صدورها عن حكومة الوحدة الوطنية أو لجنة العشرة العسكرية أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

كما رأى أن “الخطر التركي سيظل قائمًا إلى حين فك الارتباط به بشكل كلي. ولدى الحكومة التركية أطماع تريد حملها معهم كمكاسب في انتخابات الرئاسة التركية 2023، لدغدغة مشاعر الناخب التركي على حساب الشعب الليبي الذي تجرع ويلات الحروب وعدم الاستقرار”.

وأكد على أن طرد المرتزقة جميعهم دون استثناء من أولويات الحكومة الجديدة التي تحتاج بعض الوقت للحكم على نتائج عملها، بحسب قوله.

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