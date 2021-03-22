ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي فايز العريبي أن هناك ضغوطًا من المجتمع الدولي الذي تبنى خريطة الطريق وقدم الدعم لها من خلال البعثة الدولية وما قامت به البعثة من حوار في تونس أو في جنيف، معتقدًا بأن هذا الدور لن يتكلل إلا بخروج المرتزقة السوريين من ليبيا.

العريبي لفت في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى تأثير ما بدا من ملامح ومؤشرات لتقارب مصري تركي، معتبرًا أن هناك ملامحَ لتفاهمات في كثير من الملفات في المنطقة، ومن ضمنها الملف الليبي.

واعتقد أن “خروج المرتزقة من ليبيا مؤشر إيجابي، ويساعد الأطراف المحلية على مزيد من التفاهمات، وكذلك يمكن أية سلطة وطنية من بسط سيادتها. المجتمع الدولي هو في حقيقة الأمر جاد في خارطة الطريق السياسية التي رسمت في تونس وجنيف والتي ستفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في شهر ديسمبر المقبل”.

كما اعتبر أن خروج المرتزقة هو مطلب وطني، وبالتأكيد سيكون عاملًا مساعدًا ومهمًا جدًا في مسألة التمهيد أيضًا لتفكيك باقي الميليشيات المحلية.

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