ليبيا – تفقد وزير التربية والتعليم موسى المقريف أمس الأحد العمل بالمركز الوطني للامتحانات في أولى زيارة له منذ استلام مهامه الأربعاء الثامن عشر من مارس الجاري.

المقريف عقد اجتماع بمديري الإدارات والمكاتب والأقسام بالمركز بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم؛ إذ استمع منهم لشرح مفصل عن سير العمل بالمركز، وجهوده في امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ووجّه الوزير بضرورة التواصل مع جميع الجهات المختصة والعمل على توحيد امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في كامل التراب الليبي.

وثمن المقريف جهود المركز وما يشهده من دقة متناهية تحفظ حقوق جميع الطلاب.

وفي ختام زيارته، قام الوزير رفقة مدير عام المركز الوطني للامتحانات بالاطلاع على أعمال شركة الشاطئ لنظم المعلومات المنفذة لامتحانات الشهادات بالمركز، وتعرف على عملية الطباعة والتصحيح وتظريف الأسئلة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares