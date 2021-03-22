واشنطن – نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس تغريدة أحصى فيها “الإنجازات” التي حققتها إدارته خلال شهرين.

وكتب في حسابه على “فيسبوك”: “خلال شهرين أنجزنا ما يلي:

– أقررنا خطة الإنقاذ الأمريكية.

– قدمنا 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

– انضممنا مجددا لاتفاقية باريس.

– ألغينا الحظر المفروض على المتحولين جنسيا في الجيش، وحظر السفر على المسلمين.

– وسعنا نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتصويت.

– اتخذنا إجراءات لإنهاء السجون الخاصة”.

وأضاف أن “هذه هي البداية فقط”، في إشارة إلى تطلعه إلى تحقيق المزيد من الوعود التي قدمها.

المصدر: RT

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