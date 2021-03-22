واشنطن – نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، امس تغريدة أحصى فيها “الإنجازات” التي حققتها إدارته خلال شهرين.
وكتب في حسابه على “فيسبوك”: “خلال شهرين أنجزنا ما يلي:
– أقررنا خطة الإنقاذ الأمريكية.
– قدمنا 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.
– انضممنا مجددا لاتفاقية باريس.
– ألغينا الحظر المفروض على المتحولين جنسيا في الجيش، وحظر السفر على المسلمين.
– وسعنا نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتصويت.
– اتخذنا إجراءات لإنهاء السجون الخاصة”.
وأضاف أن “هذه هي البداية فقط”، في إشارة إلى تطلعه إلى تحقيق المزيد من الوعود التي قدمها.
المصدر: RT