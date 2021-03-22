ليبيا- أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

ووفقا لتغريدة لبلينكن عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد رحب بلينكن بخطوة تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة التي تمثل معلما هاما في العملية السياسية مع ضرورة القيام بكافة الخطوات التالية.

وأضاف بلينكن أن هذه الخطوات تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار والمغادرة الفورية لجميع القوات الأجنبية.

ترجمة المرصد – خاص

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