مصر – دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة مصر لتكبد خسائر حادة خلال معاملات اليوم وأفقدت مؤشرها الرئيسي 2.45 بالمئة وأسهمها أكثر من 17 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية.

أوقفت بورصة مصر التعاملات على 85 سهما لمدة عشر دقائق بعد تراجعها بأكثر من خمسة بالمئة.

وتراجعت أسهم 154 شركة، بينما ارتفعت أسهم عشر شركات ولم تتغير أسعار أسهم 30 شركة خلال معاملات اليوم.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية: “لا يوجد أي تطور سياسي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن يؤدي لتلك الخسائر العنيفة، المبيعات كلها من الأفراد بالسوق أصبحوا يتحكمون بالسوق كيفما شاءوا”.

وسيطر المصريون على 81 بالمئة من معاملات اليوم والأجانب على 13 بالمئة والعرب على ستة بالمئة، وبلغ رأس المال السوقي للأسهم 641.216 مليار جنيه.

من جهتها قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار “فاروس” المصري، إن “سيطرة الأفراد على السوق ليست في صالحها… ثمة غياب للمستثمرين الأجانب بسبب عدم وجود طروحات أولية قادرة على جذبهم للسوق المصرية.

وأضافت: “الأسعار بالسوق أصبحت جاذبة جدا للشراء لكن الوضع العام يقول إن الهبوط لم ينته بعد”.

(الدولار= 15.75 جنيه مصري)

المصدر: رويترز

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