ليبيا – وقع محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة وأحمد عمر وزير الصناعة والمعادن أمس الأحد على محضر الفصل بين الوزارتين بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة؛ حيث أجريت المراسم بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد وتنفيذ إجراءات الفصل، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارتين.

الحويج أوضح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن اللقاء تضمن طرح ومناقشة عدد من الملفات المشتركة، والعمل على إعداد برنامج عمل مشترك، منها الاهتمام بالمناطق الصناعية ومتابعتها والعمل على تنميتها، ويهدف البرنامج المشترك أيضًا إلى حماية الصناعة المحلية والتواصل مع المصارف النوعية، وتوفير الدعم للمشروعات الصغرى والمتوسطة، كما يهدف العمل المشترك على إحياء المشاريع الزراعية بالجنوب المنتجة للحبوب، والنظر في المصانع المتوقفة والشركات المتعثرة والمشاكل والعراقيل التي تواجهها وحلحلتها، ودعم المصانع والشركات القائمة وتطويرها لزيادة القدرات الإنتاجية.

بدوره، أكد وزير الصناعة والمعادن أن العمل بين الوزارتين هو عمل تكاملي لصالح الاقتصاد الوطني، وأن العمل الفني بالوزارتين مرتبط ويتأتى بالتواصل والتنسيق المستمر والعمل بروح الفريق.

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