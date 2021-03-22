ويتشكل هذا الكائن المسمى علميا “فيزاروم بوليسي فالوم” من خلية واحدة، وهو كائن حي لا يشبه أي كائنات أخرى، إذ ليس فيه فم أو دماغ، لكنه يأكل ويتنقل ولديه قدرات تعلمية مدهشة.

وستستضيف محطة الفضاء الدولية كائنات عدة من هذا النوع لاستخدامها في تجارب علمية لمعرفة “هل يتغير سلوك البلوب في الفضاء”، ودرس “آثار الجاذبية الصغرى والإشعاعات على تطورها”، وفق المركز الوطني للدراسة الفضائية في بيان.