روسيا – أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن الوزير، سيرغي لافروف، وصل إلى مدينة غويلين الصينية، في زيارة سيناقش خلالها مع نظيره الصيني، وانغ يي، تنسيق العمل المشترك بين البلدين.

وأشار بيان الوزارة أنه “من المقرر أن يجرى لافروف غدا الثلاثاء محادثات مع نظيره الصيني الصيني وانغ يي، حول مسائل تتعلق بالتنسيق الاستراتيجي بين البلدين وتنظيم الاتصالات على أعلى المستويات”.

وأضاف البيان: “سيبحث الوزيران عددا من جوانب تنسيق إجراءات البلدين في مواجهة وباء كورونا، وسبل التغلب على الصعوبات التي يسببها، وكذلك فرض القيود لمكافحة انتشار العدوى”.

وشددت الخارجية الروسية في بيانها، على أن “البلدين يلتزمان بمواقف قريبة أو متطابقة من حل معظم القضايا العالمية، وهما مصممان على مواصلة التنسيق الوثيق لإجراءاتهما في السياسة الخارجية”.

وذكر البيان أن “لافروف سيتوجه بعد الصين إلى كوريا الجنوبية لإجراء مباحثات ثنائية هناك”.

المصدر: “نوفوستي”

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