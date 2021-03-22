ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي أن دلالات تواري جماعة الإخوان عن المشهد الراهن بعد محاولات لتعضيد نفوذها في البلاد ليست إلا عملية امتثال من قبل الإخوان للنصيحة التي وجهتها لهم شخصيات سياسية بضرورة التراجع للخلف خطوة.

لنقي وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين شرح أن الجميع يعرف أن وجود الإخوان بحكومة الوحدة الوطنية سيكون موضع انتقاد غير هين، نظرًا لكثرة ممثليهم بملتقى الحوار السياسي الليبي وانتشارهم في كثير من مفاصل الدولة، فضلًا عن أن بعض الشخصيات التي تتولى مواقع سيادية محسوبة عليهم.

وأكد على أحقية الذراع السياسية لجماعة الإخوان أي حزب العدالة والبناء في خوض الانتخابات طالما لم يلجأ للسلاح لفرض آيديولوجيته أو تحالف مع ميليشيات مسلحة، معتبرًا أن حظوظ الجماعة عام 2014 تراجعت لتحالفها بالفعل مع بعض الميليشيات وبالتالي من المستبعد أن يكرروا الخطأ.

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