ليبيا – رأى أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي أن إيطاليا لديها حضور في القارة الإفريقية ولا سيما في الملف الليبي، وقد استضافت اجتماع باليرمو لمحاولة إيجاد حل للأزمة الليبية بجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، كما أن هناك تاريخًا لإيطاليا في المنطقة.

فهمي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الإثنين أوضح أن إيطاليا تعمل على إعادة تموضع، وأن لديها عدة مسارات تعمل من خلالها لزيادة نفوذها في القارة من خلال البوابة الليبية إلى النيجر ومنها لباقي دول الساحل والصحراء، معتمدة على تحركات سياسية تحت عباءة الاتحاد الأوروبي، ولا تميل إلى اتخاذ مواقف منفردة.

وأشار إلى أن روما تتبع سياسة تجنب الصدام مع قوى فاعلة في المنطقة، مع تنسيق داخلي في الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.

وتابع أن إيطاليا تعمل على العودة لمواقع نفوذها، ومن هنا جاء التوجه نحو إفريقيا انطلاقًا من الساحة الليبية.

فهمي قال: إن روما تسعى أن تكون طرفًا فاعلًا في منظومة البحر المتوسط، حتى وإن لم تكن عضوًا في منتدى غاز المتوسط، وتحاول حماية استثماراتها في المنطقة والمشاركة في عملية إعادة إعمار ليبيا.

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