مصدر: الاتحاد الأوروبي قد يرفض طلبات توريد لقاح “أسترازينيكا” من أراضيه إلى بريطانيا

مصدر: الاتحاد الأوروبي قد يرفض طلبات توريد لقاح “أسترازينيكا” من أراضيه إلى بريطانيا

بروكسل – ذكر مصدر مطلع لوكالة “بلومبرغ” أن الاتحاد الأوروبي قد يرفض طلبات توريد لقاحات شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية المنتجة في أراضي التكتل إلى المملكة المتحدة.

وأوضح مصدر في بروكسل، في حديث للوكالة، أن الاتحاد الأوروبي سيدرس بشكل دقيق كل هذه الطلبات من قبل بريطانيا حتى تنفيذ الطرف المنتج جميع التزاماته الخاصة بتوريد اللقاح إلى دول التكتل.

وأضاف المصدر ذاته أن مصنع إنتاج اللقاح في هولندا لم يتلق حتى الآن طلبات كبيرة للتوريد إلى المملكة المتحدة، لكن في حال الحصول عليها من المرجح أن يتم رفضها.

وسبق أن هددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في حديث لصحيفة “فونكي”، يوم 20 مارس، شركة “أسترازينيكا” بفرض حظر على توريد لقاحاتها من الاتحاد الأوروبي ردا على تقليص حجم واردات المصل إلى دول التكتل.

المصدر: وكالات

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