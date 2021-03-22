اليمن – أكد مصدر عسكري تابع للقوات الحكومية اليمنية امس أن القوات السودانية المشاركة ضمن دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية غادرت مدينة عدن.

وأشار المصدر إلى أن “القوات السودانية غادرت مساء امس عبر ميناء الزيت”، مضيفا أن “هناك أنباء تتحدث عن تقليص القوات السعودية المتواجدة في عدن”.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أعلنت في وقت سابق من اليوم، سيطرة قواتها على مواقع مهمة في محافظة مأرب، إثر معارك مع قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للحكومة إن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنت هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين في جبهتي الكسارة والمشجح، تمكنوا من خلاله من تحرير مواقع مهمة، وتكبيد الجماعة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات”.

وأضافت أن “العملية العسكرية في جبهتي الكسارة والمشجح تسير بحسب ما هو مخطط لها من قبل قيادة الجيش”، مشيرة إلى تمكن طيران التحالف العربي من تدمير 12 آلية عسكرية تابعة للحوثيين في جبهة الكسارة شمال غربي مدينة مأرب.

المصدر: RT

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