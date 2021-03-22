مصدر في المركزي السوري يرد على شائعات بشأن تعديل سعر صرف الدولار الرسمي

مصدر في المركزي السوري يرد على شائعات بشأن تعديل سعر صرف الدولار الرسمي

سوريا – علق مصدر في مصرف سوريا المركزي، اليوم الاثنين، على أنباء تم تداولها بشأن تعديل سعر صرف العملة السورية، التي شهدت مؤخرا تراجعا مقابل الدولار في السوق السوداء (غير الرسمية).

وقال المصدر إنه “لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة”.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة “سانا” السورية، أن “ما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط”.

وجاء التعليق عقب تداول صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعديل السعر الرسمي للدولار أمام الليرة السورية ليصل إلى 2500 ليرة.

المصدر: وكالات

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