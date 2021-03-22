فلسطين – ذكر مكتب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن السلطات الإسرائيلية صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات منه لدى عودته للضفة الغربية من لاهاي بعد اجتماع في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المسؤول بمكتب المالكي، أحمد الديك، في حديث لوكالة “رويترز”، امس إن إسرائيل صادرت بطاقة عبور كبار الشخصيات “VIP” من وزير الخارجية ردا على اجتماعه مع كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بمكتبها في لاهاي يوم 18 مارس.

وأضاف الديك: “وزير خارجية دولة فلسطين هو لا يمثل نفسه وإنما يمثل دولة فلسطين ونعتبر ذلك اعتداء على دولة فلسطين”.

وأشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت مساعدي المالكي لنحو 90 دقيقة عند المعبر الحدودي الذي تديره إسرائيل بين الأردن والضفة الغربية.

وتابع: “على الجسر تم إلغاء التنسيق تبعه وسحبوا VIP وأخروه نص ساعة وأخضعوا فريق العمل المرافق له إلى التحقيق لمدة تزيد على الساعة والنصف من قبل المخابرات الإسرائيلية”.

وسبق أن نقل موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين لم يحد هويتهم أن زيارة المالكي هي السبب في إلغاء عمل البطاقة التي تمنحها إسرائيل لتمكين عشرات المسؤولين الفلسطينيين من التحرك بحرية من خلال المعابر الحدودية.

ولم يرد متحدثون من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية الإسرائيلية على طلبات للتعليق.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares