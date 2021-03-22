ليبيا – افتتحت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة عبد الرحمن أمس الأحد بمقر المعهد العالي للقضاء بطرابلس العام الدراسي الجديد للطلبة الملتحقين بالدفعة العشرين 2020 – 2021.

حليمة أوصت في مستهل كلمتها بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل الطلبة بالقضاء والحق والعدالة، مؤكدة أنهم حماتها مستقبلًا ومدافعون عنها دائمًا.

وأكدت بأنها لن تتأخر في دعم المعهد وطلابه بالطرق المتاحة، داعية إلى الإخلاص والتفاني في إرساء دولة الحق والعدالة.

من جهته، استعرض مدير المعهد العالي للقضاء المستشار محمد الحافي المراحل والصعوبات التي صاحبت العمل وأخرت الدراسة بالمعهد.

كما تحدث في كلمته بالمناسبة عن الأعمال التي أنجزها المعهد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والدولية فيما يتعلق بالتدريب.

ونوه مدير المعهد كذلك بالخطط والبرامج التي من شأنها مستقبلًا أن ترفع من مستوى كفاءته وأدائه، حول عصرنة العدالة ورقمنة الجهاز القضائي، والتحول إلى منصة إلكترونية عالمية تواكب الدول المتقدمة في هذا المجال.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء: “إن أمانة القضاء حملنها وتحملنها وهي رسالة جليلة ومهنة نبيلة”، متمنيًا التوفيق والسداد لكل الطلبة.

وأشار إلى أنه هناك نخبة مميزة من المستشارين رجال القضاء بالمعهد، مشيدًا بجهود مدير وأعضاء المعهد العالي للقضاء ووزارة العدل وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعودة هذا الصرح شامخًا من جديد.

من جانبهم، أكد طلبة الدفعة 20 البالغ عددهم 135 طالبًا وطالبة من مختلف المدن الليبية في كلمتهم على حرصهم الشديد على الاستفادة من هذه الفرصة، مشيرين إلى طول انتظارهم مدة ست سنوات لقدوم هذا اليوم وبدء الدراسة.

هذا وحضر الاحتفالية كل من القائم بأعمال النائب العام المستشار إبراهيم مسعود، ومدير عام المعهد العالي للقضاء المستشار فرج سليم، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ومستشارون ومدربون بالمعهد، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وطلبة وطلبات الدفعة العشرين.

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