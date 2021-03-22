لبنان – أكد محمد فهمي وزير الداخلية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، إن “أجهزة خارجية تخطط لأعمال أمنية في البلاد، وتنفيذها يتم من الداخل”.

وفي حديث لقناة “الجديد” قال فهمي ردا على سؤال في هذا الصدد: “هناك وقائع حصلت في نوفمبر 2019 على خط التماس بين الشياح وعين الرمانة، وفي حزيران 2020 بنفس المكان، تؤكد أن هناك أجهزة أمنية خارجية تخطط لتستفيد، والوقود هم المنفذون من الداخل”.

وأضاف: “المخطط للعمل الأمني هو الذي يريد الاستفادة من الحرب الأهلية في لبنان، وبالنسبة لي هو إسرائيل”، مضيفا: “لا أملك أسماء بل تحليل معلومة، وعلينا صد هذا المخطط”.

وقال فهمي: “عندما أقول بأن الوضع الأمني تلاشى فأنا أتكلم بصدق وأدق ناقوس الخطر”.

المصدر: “الجديد”

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