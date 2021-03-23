ليبيا – قال الكاتب الصحفي علي أبو زيد إن إجراء الانتخابات في موعدها أصبح أمرًا مشكوكًا فيه جدًا لعدة أسباب، أهمها أن تشكيلة الحكومة والميزانية المقترحة لها توحي بأن هذه الحكومة تريد البقاء لمدة تتجاوز موعد الانتخابات بسنوات، وتؤكد أن إجراء الانتخابات ليس من أولوياتها.

أبوزيد أوضح في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن تعطل المسار الدستوري بين مجلس النواب والدولة وتجاوز مهلة الـ 60 يومًا المتفق عليها، وتعطل عمل لجنة الحوار فيما يتعلق بالمسار الدستوري، يوحي وكأن الهدف من الحوار هو تشكيل سلطة تنفيذية، مع أن تشكيل هذه السلطة أحد الإجراءات من أجل الوصول إلى انتخابات.

وأكد على أن عدم تضمين مخرجات الحوار في الإعلان الدستوري يفقد المواعيد المتفق عليها الإلزامية القانونية، وقد يعيد المشهد إلى مرحلة الفوضى وتنازع الشرعية، وفق قوله.

كما أفاد أن موعد هذه الانتخابات على المحك ما لم يكن هناك تدخل جاد لتصحيح مسار العملية السياسية من البعثة الأممية والمجتمع الدولي، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

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