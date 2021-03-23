الولايات المتحدة – ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء بفضل تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، بينما حد صعود الدولار من المكاسب، قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1739.66 دولار للأونصة، بحلول الساعة 12:05 بتوقيت غرينيتش، فيما استقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.70 دولار للأونصة.

وقال روس نورمان، المحلل المستقل: “يبدو أن السوق تعاني، لا سيما عند مستوى 1745 دولارا، سيقع بعض الهبوط بسبب قوة الدولار”. وأضاف “بالنظر للمستقبل، الوضع سيكون مرهونا بالتضخم في النصف الثاني من العام”.

وارتفع الدولار 0.4 بالمئة، مما يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحاملي العملات الأخرى، رغم تراجع عائد السندات الأمريكية، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون شهادة باول ويلين أمام الكونغرس اليوم. وفي الأسبوع الماضي، أكد مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تعهده باستمرار سياسة نقدية بالغة التيسير، رغم الضغوط التضخمية المتوقعة.

وهبطت الفضة 0.8 بالمئة إلى 25.56 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.9 بالمئة ليسجل 1171.98 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2599.48 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز

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