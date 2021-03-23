أكثر من 40 دولة ستشارك في معرض “ماكس” الدولي للطيران

أكثر من 40 دولة ستشارك في معرض “ماكس” الدولي للطيران

روسيا – أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية أن أكثر من 40 دولة ستشارك في العرض الجوي “MAKS”، الذي سيُقام في جوكوفسكي بضواحي موسكو في شهر يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن ممثلي 40 دولة أعربوا عن نيتهم المشاركة في معرض “ماكس – 2021″، وهم من جميع القارات تقريبا، وبدرجة أولى من شركاء روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

ويتمثل الهدف الرئيس من إقامة معرض “ماكس” السنوي في البحث عن طرق جديدة لتطوير صناعة الطائرات والملاحة الفضائية.

ويعتبر معرض “ماكس” السنوي في منطقة جوكوفسكي (بضواحي موسكو) أحد أكبر معارض الطيران والفضاء في العالم، الذي يقام بحضور كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.

المصدر: تاس

Share and Enjoy ! 0 Shares