روسيا – ذكرت وسائل إعلام روسية إن إنفاق الميزانية الروسية بلغ في 2020 أعلى مستوى له منذ حقبة الاتحاد السوفيتي، وكانت الحكومة الروسية قد عززت الإنفاق لدعم الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإنفاق في العام الماضي مستوى 42.15 تريليون روبل، وأكثر من نصف هذا المبلغ، أي نحو 54% ، جاء على الميزانية الفيدرالية، بحسب تقرير نشره موقع “أر بي كا”.

وعززت الحكومة الروسية الإنفاق في العام الماضي لدعم الشركات والأفراد في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أطلقت عدة حزم دعم تقدر قيمتها بالمليارات الروبلات.

الدولار=74 روبلا حاليا

المصدر: نوفوستي

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