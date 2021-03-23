الأردن – أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، امس أن نسب فحوصات كورونا الإيجابية تشير إلى احتمالية بلوغ المملكة الذروة الوبائية.

وقال: “انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية في الأيام الأخيرة من 20 إلى 19.5 إلى 18.8% يوحي نوعا ما إلى أننا وصلنا للذروة، ويوحي بتسطيح هذه الذروة، ونحاول أن نكبح هذا الجماح”.

وأضاف: “الوضع الوبائي مهم جدا، وكذلك نسبة الأسرة المشغولة في المستشفيات، الآن في منطقة الوسط وصلت نسبة الإشغال في المستشفيات إلى 77% ، وهذه النسبة مقلقة، ولكنها ما زالت تحت السيطرة ولا نريدها أن تزيد”.

وتابع: “في المنطقة الشمالية نسبة الأَسرة المشغولة في المستشفيات تقريبا 71%، وفي الجنوب لا تزال الأمور بحدود ما بين 40-45%، لكن المنحنى يتصاعد بازدياد”.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الاثنين، إلى أن “الحكومة تسعى وبكل السبل لتجنب الحظر الشامل وتتطلع إلى فتح القطاعات خلال الصيف المقبل”.

وأكد خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين السلع الأساسية وبمخزون كاف وبأسعار مناسبة.

وقال: “نقدر للقطاع الخاص دوره الوطني خلال الجائحة وفي مختلف الظروف”.

المصدر: “قناة المملكة”

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