ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إنه في حال لم تتعامل رئاسة مجلس النواب وأعضاؤه بمسؤولية ووطنية، فهم المسؤول الأول والوحيد عن استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة، بمماطلتهم لمناقشة الميزانية.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الكل يعلم أننا أمام أيام معدودة قبل دخولنا شهر رمضان المبارك وسيكون الوضع كارثيًا بكل المقاييس، وستزداد الأسعار بشكل مبالغ فيه، ولن تستطيع الحكومة تحقيق المطلوب منها في الشهر الفضيل”.

وأعرب عن أسفه إزاء تحول قضية مناقشة الميزانية العامة الموحدة لأداة للابتزاز السياسي، والأكثر نفعًا هي مناقشتها وفق اللوائح المعمول بها، إما برفضها أو بقبولها أو تعديلها.

وتابع: “ما يحدث الآن لا ينبئ بخير، فإما أن يجتمع مجلس النواب وينفذوا مسؤولياتهم، أو على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ألّا يرضخوا للابتزاز وأن يذهبوا لتنفيذ الترتيبات المالية وفقًا لنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من الاتفاق السياسي الليبي المضمن دستوريًا، فالليبيون لم يعد لديهم القدرة على تحمل هذا التفقير والتجويع الممنهج”.

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