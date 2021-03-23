ليبيا – اثنى عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب مفتاح الشاعري على ما قامت به لجنة العمرات والفريق المصاحب لها من أقسام الصيانة والعمليات، وما بذلوه من مجهودات؛ وذلك بإجرائهم عمرة لمصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي.

الشاعري وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب أضاف أن عمليات الصيانة والعمرة كانت بعناصر وطنية وبخبرات وسواعد ليبية، من مهندسين وفنيين بقدرات مهنية عالية، خلاف ما يحدث في السابق؛ حيث كانت عمليات العمرة والصيانة تتم عبر شركات وعماله أجنبية.

وتقدم عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب بشكره وتقديره لجميع الإدارات المشاركة في هذه العلمية وللجنة الإدارة والأعضاء، وكذلك مراقب مرسى الحريقه ومصفاة طبرق، لتوفير كل الإمكانيات.

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