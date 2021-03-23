ليبيا- قرر قضاء مالطا إيقاف مدقق الحسابات صاحب شركة “كريس بالداشينو وشركائه” للمحاسبة على ذمة الحبس الاحتياطي بتهمة غسيل أموال مرتبطة بليبيا.

تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن توقيف كريس بالداشينو أتى بعد تقديمه للمحاكمة بتهمة التورط في غسيل أموال قذرة تقدر بملايين اليوروهات متأتية من تهريب الوقود من ليبيا.

وأضاف التقرير أن بالداشينو كان العقل المدبر لغسيل هذه الأموال التابعة لمجموعة إجرامية منظمة تمتهن تهريب الوقود الليبي مبينا أن واجهة هذه المجموعة هي شركة “أي دي جي” وأحد ملاكها مهرب من ليبيا يدعى فهمي بن خليفة وانتهى بها المطاف في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

ترجمة المرصد – خاص

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