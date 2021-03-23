روسيا – أعلن نادي تسيسكا موسكو في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، تعيين الكرواتي، إيفيكا أوليتش، البالغ 41 عاما، مدربا للفريق الأول بكرة القدم في نادي العاصمة الروسية.

وجاء في بيان تسيسكا: “يعود أوليتش إلى النادي بعد 15 عاما. توصلت الإدارة وأوليتش إلى اتفاق يقضي بقيادته التدريب الفني للفريق الأول بكرة القدم، وسيدير التدريب الأول اليوم”.

ولعب أوليتش في صفوف تسيسكا 116 مباراة بين عامي 2003 و2006، سجل خلالها 44 هدفا، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الروسي في ثلاث مناسبات، ولقب الكأس والسوبر في مناسبتين، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) عام 2005.

وشغل أوليتش منصب مساعد مدرب المنتخب الكرواتي في أكتوبر 2017 ووصل مع منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 ، قبل أن يخسر أمام المنتخب الفرنسي ويكتفي بالميدالية الفضية.

ولعب أوليتش بقميص منتخب بلاده 104 مباريات سجل خلالها 20 هدفا.

وكان تسيسكا قد أعلن أمس الاثنين تخليه عن خدمات المدرب البيلاروسي، فيكتور غانتشارينكو، الذي يقود الفريق منذ ديسمبر عام 2016، وقدم له الشكر على الفترة التي أمضاها مع الفريق.

المصدر: RT

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