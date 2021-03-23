الكشف عن السبب في موافقة نيمار على التجديد لباريس سان جيرمان

الكشف عن السبب في موافقة نيمار على التجديد لباريس سان جيرمان

فرنسا – يقترب النجم البرازيلي نيمار من توقيعه عقد التجديد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2026، وتشير المعلومات إلى أنه سيحصل على “مكافأة ضخمة” في حال فاز النادي الباريسي بدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن حجم المكافأة كانت أحد العوامل التي أثرت على قرار نيمار بالبقاء مع الفريق الفرنسي حتى الوصول لعمر الـ 34 عاما، إلا أنها لم تكشف عن قيمتها الرقمية.

ويستمر العقد الحالي للنجم البرازيلي البالغ 29 عاما حتى نهاية الموسم المقبل 2021-2022 وكان هو العقد الأول له مع باريس سان جيرمان، الذي وقعه معه في 2017، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، التي بلغت 222 مليون يورو.

وحاول برشلونة استعادة نيمار، في صيف 2019، إلا أن تمسك النادي الباريسي ببقائه، حال دون إتمام الصفقة.

وتحدثت تقارير صحفية في وقت سابق عن تأكيدات حول رحيل نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية عقده الحالي، وعودته لبرشلونة.

يذكر أن نيمار لعب 18 مباراة بقميص بي سي جي هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالهم 13 هدفا وصنع ستة.

المصدر: sport.es

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