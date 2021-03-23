روسيا – كشف الموقع الرسمي للمنتخب الروسي لكرة القدم اليوم الاثنين عن قميص المنتخب الأول الأساسي الذي سيشارك به الفريق في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” والتصفيات المؤهلة لمونديال 2020.

ويتميز القميص الجديد بالأناقة والبساطة في آن واحد، ويبرز في منتصفه ألوان العلم الروسي.

يذكر أن المنتخب الروسي سيلعب ضمن بطولة “يورو 2020” التي تأجلت من الصيف الماضي للعام الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا، ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وبلجيكا وفنلندا.

وفي التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر عام 2022 يلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات كرواتيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، قبرص ومالطا.

المصدر: championat.com

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