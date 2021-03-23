ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ حول استعداد الناتو لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية عندما تسمح الظروف، يجري تمريرها من آن إلى آخر من قبل رئيس حلف الناتو، ولا تعكس جملة الدول التي تنخرط في هذا التحالف.

المرعاش وفي مداخلة له مع “راديو سبوتنيك” أمس الإثنين أشار إلى أن تصريحات ستولتنبرغ سياسية ليس لها علاقة بالواقع.

واعتبر أن هذه التصريحات أوهام يضعها هذا الرجل في إطار سياسة الحلف المضادة لروسيا، ويريد أن يستغل ليبيا لإدخالها في هذا الصراع بين الناتو وروسيا.

وأشار إلى أن الناتو يشهد انقسامات مصدرها الصراع التركي، ما يتسبب في تقسيم الحلف، وبالتالي هذه المؤسسة العسكرية شبه مشلولة؛ بسبب أيضًا الانقسامات بين إدارة ترامب والأوروبيين، على حدقوله.

المرعاش لفت إلى أن إدارة جو بايدن ستعمل الكثير لإصلاح هذا التصدع.

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