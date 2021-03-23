سوريا – أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه ونجم نادي الأهلي السعودي، عمر السومة البالغ 31 عاما، وغيابه عن مواجهة البحرين الودية.

وجاء في البيان الذي نشره الاتحاد السوري عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”: “بعد الكشف الطبي الذي أجري اليوم للاعب منتخبنا الوطني الأول عمر السومة تبين بأنه مصاب وبحاجة إلى راحة لمدة ثلاثة أيام مع الدواء والعلاج وبعدها الدخول بفترة النقاهة المطلوبة، وبذلك لن يكون متاحا للمشاركة في مباراة البحرين وآثر أن يبقى لمتابعة زملائه اللاعبين ويشد من أزرهم في مباراة منتخبنا أمام منتخب البحرين يوم الخميس القادم وبعدها سيغادر إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة العلاج”.

وأضاف البيان: “الكادر الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الأول يتمنى الشفاء العاجل للاعب عمر السومة والعودة سريعا إلى الملاعب”.

ويواجه المنتخب السوري نظيره البحريني بعد غد الخميس في مباراة استعدادية تحضيرا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وأمم آسيا في الصين عام 2023.

المصدر: الاتحاد السوري لكرة القدم

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