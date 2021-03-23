ليبيا- شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على التزام السلطة التنفيذية بمخرجات جنيف لدعم المصالحة الوطنية الشاملة والسعي لتوحيد مؤسسات الدولة.

موقف المنفي جاء بحسب بيان صحفي صادر عن مكتبه الإعلامي تابعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمعه برفقه نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني في العاصمة طرابلس بالمبعوث الأممي يان كوبيتش ومنسق البعثة ريزدن زنينقا وخلال أكد رئيس المجلس الرئاسي الاستمرار في متابعة أعمال لجنة الـ10 العسكرية.

بدوره جدد كوبيتش موقف الأمم المتحدة وبعثتها الداعم للاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة أوخر ديسمبر المقبل مؤكدا أهمية دعم الجهود كافة لتوحيد المؤسسات السيادية كلها ودعم مسار لجنة الـ10 العسكرية.

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