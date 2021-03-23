ليبيا – أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن المركز يجري اختبارات لاكتشاف ما إذا دخلت الطفرة البرازيلية لفيروس كورونا إلى البلاد، وهي الطفرة الأخطر على الإطلاق.

النجار وفي تصريحات خاصة لشبكة “الإخبارية” المقربة من حزب العدالة والبناء الذرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء، أوضح أن طفرتي لندن وجنوب إفريقيا غيرتا الوضع الوبائي في البلاد للأسوأ؛ وتسببتا في انتشار الفيروس بسرعة بين المجتمع، وزيادة الوفيات والحالات الحرجة، وازدحام مراكز العزل.

وأشار إلى أن اللجوء إلى الإغلاق التام وإيقاف الدراسة خياران غير مطروحين حاليًا، مبينًا أن التزام وزارة التعليم بالإجراءات الوقائية في المؤسسات التعليمية مقبول، وقد اسندت مسؤولية التقييم للفرق الميدانية.

وأكد أن 5 مليون جرعة من لقاح “استرازينيكا” البريطاني ستصل إلى ليبيا تباعا خلال أسبوعين؛ بعد تأكيدات من وزير الصحة.

وعزا النجار أسباب التأخر في وصول اللقاحات إلى التعقيدات في الإجراءات المالية، والتنافس العالمي للحصول عليه، لافتا إلى أن الحكومة السابقة تأخرت في التواصل المباشر مع الشركات المنتجة للقاح، وفضلت الاعتماد على مبادرة “كوفاكس” وهو ما كان سبب في تأخر وصوله.

النجار أشار إلى أن الأولوية في التطعيم ستكون للكوادر الطبية والطبية المساعدة في مراكز العزل، يليها كل من تجاوز 65 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة.

Share and Enjoy ! 0 Shares