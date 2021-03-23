ليبيا – ترأس نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني وفدًا حكوميا لإجراء مراسم التسليم و الاستلام مع الحكومة المؤقتة.

القطراني أكد في كلمة له بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي لحكومة الوحدة انتهاء مرحلة الانقسام ،لافتاً إلى أن حكومة الوحدة وجدت لتخدم المواطنين كافة وفي مختلف ربوع الوطن.

وثمن القطراني جهود عبدالله الثني والوزراء على ماقدموه خلال السنوات الماضية من مجهودات في سبيل خدمة الوطن.

وضم وفد الحكومة كل من وزراء:” الداخلية، والتخطيط، والمالية، والشباب، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والتعليم التقني، والاسكان والتعمير، والزراعة” وكان في استقبال الوفد لدى وصوله اليوم الثلاثاء مطار “بنينا” بنغازي عدد من المسؤولين والشيوخ والوجهاء .

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