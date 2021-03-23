ليبيا – قال المهندس الكيميائي والباحث العلمي المهتم بقضايا المياه بشير بريكة إن ليبيا تُصنّف من بين 12 دولة عربية، و36 دولة أجنبية، باعتبارها الأولى في العالم التي تجاوزت خط الفقر المائي الحاد، بمعنى ليبيا تعتبر فقيرة مائيًا.

بريكة وفي تصريح لبرنامج “البلاد” الذي بث عبر قناة “ليبيا 218” أمس الإثنين أضاف: “بالنسبة لمشروع النهر الصناعي، الذي يُعتبر المزوّد الرئيس للمياه لمدينة طرابلس والمدن الكبرى؛ فللأسف الشديد، يعتبر مصدر مياه غير مستقر نتيجة لعدة عوامل. مشروع النهر الصناعي الذي كلف خزينة الدولة المليارات وعلى الرغم من مرور 28 عامًا على تشغيل أولى مراحله في العام 1993؛ لم يُقدّم حلًا جذريًا لأزمة المياه في البلاد حتى الآن، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن صيانته مكلفة جدًا”.

وفي رده على سؤال بأن مشروع النهر الصناعي غير ناجح ولا يستطيع أن يقدم الكثير في المستقبل بالنسبة لأزمة المياه؟ أجاب بريكة: “من وجهة نظري الشخصية والتي قد لا يتفق معي فيها الكثير، هذا المشروع عمره 30 عامًا، ومع ذلك فإن مشكلة المياه ما زالت قائمة، فعلى سبيل المثال؛ مدينة طرابلس الكبرى، الكثير من مناطقها وضواحيها لا تصل إليها مياه النهر الصناعي. والمناطق التي تصل إليها المياه تعرضت لانقطاعات طويلة جدًا، وحتى المياه التي تصل إلى تلك المناطق غير صالحة للشرب في كثير من الأحيان، لأنها تفتقد إلى معايير الجودة العالمية للمياه”.

وأكد أن مياه الشرب في ليبيا كلها لا تنطبق عليها المعايير العالمية لجودة ونقاء المياه، لعدة أسباب؛ منها عدم وجود معالجة دورية كل ثلاثة أشهر، ومراقبة الجودة والمياه بصفة عامة حتى وإن طابقت المعايير العالمية؛ فذلك لا يعني ضمانها لسنوات، لذلك أنصح المسؤولين بالاستثمار في مجال التحلية.

المهندس بريكة اوضح أن أحد أسباب تفاقم أزمة المياه في ليبيا كثيرة نذكر منها: سوء إدارة الموارد المائية، كما أن حوالي 80٪ من المياه تذهب للقطاع الزراعي، والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.

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