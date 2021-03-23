ليبيا – قال رئيس المجلس البلدي بمدينة بن قردان فتحي العبعاب إن المدينة الحدودية وباقي مدن الجنوب تعيش على وقع المصالحة الليبية، مؤكدًا عودة النشاط التجاري في المنطقة إلى مستويات عالية لم تسجّل منذ ثورتي البلدين.

العبعاب وفي في تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أوضح أن نسق تدفق السلع ما بين البلدين سريع ومتواتر، مشيرًا إلى أن ما بين 300 و400 شاحنة سلع تعبر يوميًا من الجانب التونسي نحو السوق الليبية.

واعتبر أن كل المؤشرات إيجابية وتنبئ بعودة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين في ظرف وجيز.

العبعاب لفت إلى أن نشاط التجارة أثر سريعًا على سعر الصرف في المناطق الحدودية، وذلك بتسجيل زيادة في الطلب على الدولار، وأيضًا الدينار الليبي، حيث يتم تداول الـ100 دينار تونسية مقابل 180 دينارًا ليبيا، مرجحًا أن يتواصل النسق التصاعدي للطلب على العملة، نتيجة الحاجة المؤكدة لتوريد السلع من ليبيا، ولا سيما السلع الإلكترونية التي تجد رواجًا كبيرًا في تونس.

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