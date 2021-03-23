روسيا – عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس مؤتمرا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع مطوري ومصنعي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال بوتين، إن “العمل الفعال والنشاط الفعال لشركاتنا ونظامنا الصحي سمح لنا بالاستقرار في مواجهة فيروس كورونا وهذه الجائحة”.

وأضاف: “6 ملايين و300 ألف حصلوا على اللقاح وقسم كبير منهم حصل على الجرعتين.. اليوم وبكل ثقة يمكننا أن نقول في هذه التجربة، بأن اللقاح الروسي سليم وآمن، وأنه ليس هناك أي لقاحات أجنبية أخرى تمكنت من الوصول إلى هذه النتائج، وهذا يعتبر نجاحا كبيرا لأخصائيينا”.

وتابع: “الطلب يزداد على لقاح (سبوتنيك V) في العالم، وأن محاولة الإساءة للقاحاتنا لن تؤثر أبدا بل على العكس فقد ازداد عدد الدول الراغبة في هذا اللقاح، ونحن سوف نقدم لـ55 دولة هذا اللقاح، والحديث هنا عن المنتجين الأجانب الذين سيقومون بإنتاج (سبوتنيك V) في أراضيهم”.

وأوضح بوتين، أن “هناك إمكانية للوصول إلى إنتاج 700 مليون جرعة في السنة، وقد وقعنا مع الهند اتفاقية لتصنيع ملايين الجرعات في السنة، وبالمناسبة فإن الحكومات في الأرجنتين والمكسيك قاموا بتحليل نتائج اللقاحات وتوصلوا إلى أنه ليس هناك أي آثار جانبية”.

وأعرب الرئيس الروسي عن استغرابه من تصريحات أحد الأعضاء العاملين في اللجنة الأوروبية، والذي صرح بأنه “لا حاجة لنا إلى لقاح سبوتنيك V الروسي”، وقال بوتين: “نحن لا نملي على أحد، وأن الكثيرين يعرفون أننا قدمنا طلبا لتسجيل اللقاح في الـ21 من يناير الماضي، وأنهم بدأوا النظر في هذا الطلب فقط في الرابع من مارس الجاري”.

وتساءل بوتين: “من يطلق مثل هكذا تصريحات من يمثل؟، هل يمثل شركات الأدوية أم يمثلون سكان الدول الأوروبية؟، مثل هؤلاء الناس يحاولون أن يعلموننا ويفرضون العقوبات علينا.. هذا خيارهم وليقوموا بما يرونه مناسبا لهم”.

وشدد بوتين على ضرورة أن “تأخذ شركات الأدوية لدينا بعين الاعتبار ديناميكية السوق الدولية والطلب على هذه اللقاحات وزيادة انتاجنا، والأولوية يجب أن تكون للاستخدام الداخلي وضمان توفر اللقاح في داخل روسيا، ولذلك يجب نقل الحجوم الكافية من اللقاحات إلى الأقاليم والاستمرار في إيصال المعلومات إلى الناس حول أين وكيف يمكنهم الحصول على اللقاح”.

وتابع: “حسب التقييمات يجب إعطاء اللقاح لأكثر من 60% من السكان البالغين في دولتنا، وهذا يعني انتاج عدد كبير من الجرعات، وقد أعلنا اليوم صباحا عن إنتاج 21 مليون جرعة جاهزة للاستخدام، وأكثر من 115 ألف جرعة من لقاح (إبيفاك كورونا)، وهو ما يدفعنا إلى الاستمرار وزيادة الانتاج وتنظيم عملية إيصالها إلى الأقاليم وكذلك عملية التصدير”.

وجدد الرئيس الروسي التأكيد على أن تلقي اللقاح في روسيا “أمر طوعي”.

المصدر: RT

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