الأرجنتين – يخضع لاعب التنس الأرجنتيني، خوان مارتن دل بوترو، لعملية جراحية رابعة في ركبته، أملا في المشاركة في مسابقة التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، الصيف المقبل.

ولم يخض دل بوترو، البالغ 32 عاما، والفائز بـ22 لقبا خلال مسيرته، أي مباراة منذ إصابة قوية في ركبته تعرض لها في يونيو عام 2019 في دورة كوينز اللندنية.

وقال دل بوترو، الفائز ببرونزية اولمبياد لندن عام 2012 ثم فضية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، في بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: “لقد زرت الطبيب جورجي شهلا وسأخضع لعملية جراحية جديدة في ركبتي غدا (الثلاثاء)”.

وأضاف: “حاولنا بعلاج فيزيائي، لكن الألم استمر. يدرك الطبيب شهلا بأني أريد معاودة ممارسة التنس مجددا لكي أكون جاهزا لخوض دورة الألعاب الأولمبية، وبالتالي قررنا إجراء العملية في أسرع وقت ممكن”.

وتابع: “آمل أن أتخطى هذه الوضعية المؤلمة، لن أتوقف عن المحاولة”.

وخضع دل بوترو لثلاث عمليات جراحية في ركبته منذ إصابته في دورة كوينز، في يونيو 2019، ويناير 2020 وفي أغسطس من العام ذاته.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تأجلت عاما بالكامل، في طوكيو في 23 يوليو المقبل.

المصدر: “أ ف ب”

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