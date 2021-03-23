ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب مصباح دومة أن التنافس الداخلي يجعل من الأطراف لعبة في أيادي الآخرين، من خلال تغذية العداوة، فتضيع الحقوق والإرادة في آن واحد.

دومة قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: إن الخلاف الدستوري في ليبيا مستمر ببقاء المراحل المؤقتة التي اتفق الشعب الليبي والمجتمع الدولي بقرار مجلس الأمن (2510) على إنهائها بدستور دائم، بعد إجراء بعض التعديلات كما نص عليه الاتفاق السياسي باب (العملية الدستورية)، فليبيا تحتاج لتجديد الشرعية التنفيذية والبرلمانية بانتخابات وفق دستور دائم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا وخروج القوات الأجنبية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أهم الأهداف الخدمية والأمنية والسياسية، وإن تحققت فستنجح حكومة الوحدة الوطنية، وإن تعثرت فعلى ليبيا السلام.

كما أضاف: “ولا أعتقد أن عاقل يختلف على ذلك، فلا صلاح للبلاد بدون تحقيقها، وأول آلية هي مكافحة الفساد دون مجاملة”.

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