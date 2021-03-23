كوريا ج – أفادت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إنها تبحث عن رجل قيل إنه ألقى قهوة باردة على نساء في الشارع، في جريمة كراهية مشتبه بها ضد الإناث.

وتلقت الشرطة في تشانغوون، على بعد 400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة سيئول، تقارير تفيد بأن رجلا على دراجة ألقى بالقهوة على إجمالي 6 نساء كن بمفردهن في محطة للحافلات، أو جالسات على مقعد في الليل، في الفترة من 9 إلى 21 مارس. وكان جميع الضحايا في العشرينات من العمر.

وتحاول الشرطة تعقب المشتبه به من خلال لقطات الفيديو للكاميرات.

وقال أحد الضباط: “بما أنه يشتبه في أنها جريمة تستهدف النساء، فإننا نحشد كل الموارد الممكنة لتعقب المشتبه به”.

المصدر: يونهاب

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