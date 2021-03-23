روسيا – حطم الروسي نيكولاي كاكليموف البالغ 59 عاما، الرقم القياسي العالمي في تمرين السحب (العقلة)، وتمكن من شد نفسه 4 آلاف مرة في ست ساعات.

وتمكن كاكليموف المقيم في مقاطعة كراسنويارسك الروسية من تنفيذ 4098 ضغطة، خلال 6 ساعات، متفوقا على حامل الرقم القياسي السابق في هذه الفئة، التشيكي يان كاريس بـ 213 ضغطة.

وتم تسجيل أداء كاكليموف على شريط فيديو ليتم إرساله إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حسبما ذكرت وزارة الرياضة في إقليم كراسنويارسك.

ويعد تمرين العقلة من أصعب التمارين الرياضية على الإطلاق، إذ يتطلب من الجسم لياقة عالية وقوة في الساعدين.

ويمتلك كاكليموف العديد من الأرقام القياسية العالمية، إذا أنه صاحب الرقم القياسي العالمي في تمرين سحب (العقلة) لمدة 12 ساعة بتنفيذ (4989 مرة) ومدة 24 ساعة (7345 مرة).

في مايو 2020، أجرى كاكليموف تحديا منفردا لمدة ساعة في منزله، وتمكن من تنفيذ التمرين 965 مرة خلال ساعة واحدة فقط.

المصدر: kraysport.ru

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