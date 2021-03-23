فيتنام – أعلنت فيتنام تسجيل واستخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك v” المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF): “سجلت وزارة الصحة في فيتنام اللقاح الروسي سبوتنيك v، لتصبح الدولة رقم 56 التي وافقت على استخدام اللقاح”.

وقال رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، “الشراكة الوثيقة تاريخيا بين روسيا وفيتنام تمتد عبر العديد من المجالات، بما في ذلك الكفاح المشترك ضد انتشار الفيروس، واللقاح سبوتنيك V هو أحد أفضل اللقاحات ضد فيروس كورونا في العالم.. الموافقة على اللقاح في فيتنام، وهي من بين الدول التي لديها أكبر عدد سكان في جنوب شرق آسيا، ستساهم في حماية صحة الإنسان وستساهم في الحد من قيود فيروس كورونا وإلغائها”.

وأضاف صندوق الاستثمار أن اللقاح الروسي “سبوتنيك v” يأتي في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات التي حصل عليها المنظمون الحكوميون.

المصدر: نوفوستي

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